Из-за взрыва в многоквартирном доме в Паневежисе объявлена экстремальная ситуация

На заседании было решено в срочном порядке обратиться за консультацией к специалистам по присмотру за зданиями, чтобы они провели экспертизу. Такое решение было принято для максимального обеспечения безопасности жителей и их имущества и чтобы убедиться в безопасности конструкций здания.

Также было решено объявить экстремальную ситуацию по адресу ул. Нямуно, 14. Работники отдела соцобеспечения Паневежского муниципалитета готовы предоставить пострадавшим от взрыва жителям всю необходимую информацию о выделении финансовой помощи и помочь им в поиске временного жилья.

Во время заседания представитель муниципальной администрации Нериюс Будрейка информировал, что 21 января была получена информация о взрыве в общежитии на ул. Нямуно.

На месте происшествия специалисты зафиксировали нарушение стенных панелей, выбитые окна.