Из-за вывезенных из Литвы детей на этой неделе планируется обращение к России

Портал 15min сообщил, что во время бракоразводного процесса женщина (гражданка России), вероятно, увезла из Литвы двоих детей.
"Дети должны были пойти в образовательное учреждение, а я должен был забрать их оттуда, но когда я приехал, детей уже не было. Выяснилось, что мать их не привела туда и, скорее всего, увезла их в Россию", – рассказал отец детей.
По его словам, во время бракоразводного процесса суд постановил, что дети 2015 и 2017 г.р. должны неделю жить с ним, а неделю с матерью. У одного из детей литовское, а у другого - российское гражданство.
Полиция пока ищет детей, дело пока не переквалифицировано в похищение.
Представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Алина Жилинскайте сказала, что об этом случае им известно, на этой неделе планируется обращение в российские службы.
"Сейчас завершается процесс подготовки документов, на этой неделе мы обратимся в ответственные учреждения России", – сказала она.
По словам Жилинскайте, в таких случаях, когда один родитель без согласия другого вывозит ребенка за границу, применяется Гаагская Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей.
"С ребенком жить в другую страну может уехать только тот родитель, с которым суд установил место жительство детей, но это не значит, что увезти ребенка можно без разрешения второго родителя. Во всех случаях важно сотрудничество между родителями. А на вывоз ребенка на постоянное место жительства в другую страну, нужно письменное согласие второго родителя. При принятии такого решения важно обсудить дальнейшее общение второго родителя с детьми, вопросы связанные с содержанием детей. Если родители не могут мирно решить вопрос вывоза детей, можно обратиться в суд", – пояснила Жилинскайте, напомнив, что детям важно видеть и общаться с обоими родителями.