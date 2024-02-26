Из-за вывезенных из Литвы детей на этой неделе планируется обращение к России

"С ребенком жить в другую страну может уехать только тот родитель, с которым суд установил место жительство детей, но это не значит, что увезти ребенка можно без разрешения второго родителя. Во всех случаях важно сотрудничество между родителями. А на вывоз ребенка на постоянное место жительства в другую страну, нужно письменное согласие второго родителя. При принятии такого решения важно обсудить дальнейшее общение второго родителя с детьми, вопросы связанные с содержанием детей. Если родители не могут мирно решить вопрос вывоза детей, можно обратиться в суд", – пояснила Жилинскайте, напомнив, что детям важно видеть и общаться с обоими родителями.