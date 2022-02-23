Из-за высокой облачности температура будет подниматься очень медленно

Рядом с Литвой пройдет небольшой и малоактивный циклон, который во многие районы принесет осадки. В основном это будет мокрый снег и снег, на юго-западе - дождь. Местами ожидается гололед. Ветер будет слабым. Чуть сильнее ветер ожидается на взморье. Температура из-за высокой облачности и осадков, будет подниматься медленно, ожидается всего 0-3 градуса тепла.
В четверг ночью циклон уйдет из Литвы, поэтому осадки прогнозируют лишь местами. Будет больше прояснений, особенно на западе. Ветер успокоится, прогнозируют туман. Ночью будет 0-5 градусов мороза, местами до 6-9 градусов мороза. Во многих районах снова прогнозируют гололед.
В четверг днем погоду обусловит зона высокого давления. Облака рассеются, ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается. Солнце быстро растопит оставшийся лед, днем будет 3-8 градусов тепла. Снова усилится ветер, на взморье до 15 м/с.
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