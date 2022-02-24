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В связи с началом военной операции России в Украине в четверг президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении чрезвычайного положения в стране.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

После заседания Госсовета по обороне он сообщил, что это решение утвердит Сейм на внеочередной сессии.

"Сегодня я также подписал декрет о введении чрезвычайного положения, который утвердит на своей внеочередной сессии Сейм Литовской Республики. Мы оценили сложившемся обстоятельства и вынуждены предпринять правовые меры для обеспечения своей внешней безопасности", – заявил журналистам Науседа.

Госсовет по обороне также решил, что "Литва обратится в НАТО по поводу активации Четвертой статьи" Североатлантического договора, отметил руководитель страны.

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Четвертая статья договора предусматривает созыв Североатлантического Совета для консультаций, если одна из стран блока считает, что существует угроза ее безопасности.

Режим ЧП в Литве

Чрезвычайное положение (ЧП) в Литве введено с 13 часов четверга до 24 часов 10 марта, предусматривается в указе, подписанном президентом Гитанасом Науседой.

Режим ЧП позволяет более гибко использовать государственный резерв, подразумевает усиление охраны государственной границы и ее прикрытие.

На пограничном участке также предусмотрен досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в целях обнаружения и изъятия незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных, отравляющих и других опасных веществ и устройств, выявление и задержание правонарушителей, обеспечения общественного порядка и спокойствия, защита жизни, здоровья и имущества населения.

Согласно декрету, чрезвычайное положение вводится "в связи с масштабным развертыванием войск Российской Федерации на государственной границе Украины и на оккупированной территории Украины, а также проведением военных действий в отношении Украины".

Констатируется, что такая ситуация создает благоприятные условия для осуществления гибридных атак и провокаций любого рода против Литвы, особенно на границе, по заданию российских и белорусских властей.

Согласно указу, такая ситуация представляет угрозу интересам национальной безопасности Литвы и общественному спокойствию, "и устранить эту угрозу без временного введения чрезвычайных мер невозможно".

Министерство внутренних дел назначается ответственным за введение чрезвычайного положения.

Предусматривается, что оно может, в случае необходимости, создавать комендатуры по охране общественного порядка.

Также было предоставляется право на привлечение литовской армии.

Согласно закону, этот указ должен быть одобрен или отклонен Сеймом. Парламент рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании, которое созывается в четверг в 17 часов.

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