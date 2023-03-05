Из-за войны в Украине - кровавый конфликт в Литве: фанат Путина в больнице, защитник мира - в полиции

"Когда мы приехали в усадьбу, в машине скорой помощи уже сидел русскоязычный мужчина и объяснил, что он ранен, но не хочет ехать в больницу, но нам удалось его уговорить ехать в медучреждение, и литовскоязычный мужчина, который его ранил, сказал, что спор с его другом возник из-за того, что он поддерживает Украину, а его друг - россиян”, - сказала сотруница полиции, приехавшая в усадьбу в Кедайняйском районе после получения сообщения.

Конфликт двух друзей из-за агрессии России в Украине закончился уголовным делом - мужчины, которые были в близких и дружеских отношениях более 20 лет, так и не смогли помириться, мужчина, которого признали потерпевшим, отказался прощать своего бывшего друга, который ранил его. Более того, он был убежден, что человек, который поддерживал Украину, мог его даже убить — ведь он грозился “убить, зарезать”.

И эти угрозы были реальными, суд, рассматривавший уголовное дело, решил - Эрикас В. был осужден не только за угрозы убийством, легкое причинение вреда здоровью, но и за ДТП, даже не связанное с мужским конфликтом - чуть ранее , он столкнулся с мотоциклом, управляя внедорожником с девушками, однако примирился с ними, но уголовное производство было возобновлено, когда его друг обратился в правоохранительные органы по поводу травм, полученных во время пьянки.

По материалам дела установлено, что конфликт между двумя мужчинами произошел в усадьбе в Кедайняйском районе – здесь также было много гостей, которые собрались, чтобы весело провести свободное время. Вечером компания садилась за стол, который ломился от еды, обсуждала разные темы, пока около полуночи, когда мужчины были уже изрядно пьяны, не затронули тему войны в Украине.

“Слово за слово мы начали конфликт с пострадавшим, потому что он всячески поддерживал путинский режим — мы спорили о войне в Украине — я поддерживал Украину, а мой друг — Россию и проклинал американцев”, — сказал Эрикас В.

Конфликт был настолько крупным, что хозяин усадьбы даже потребовал от приезжего друга как можно скорее уехать.

“Я сказал ему, что он не будет ночевать у меня дома, а потом он еще больше разозлился, — пояснил мужчина в суде. - Я сказал, что вызову ему такси, он может поехать в город и переночевать в гостинице. Потом он схватил меня за рубашку, начал тянуть меня так, как будто хотел схватить за шею, все произошло очень быстро. Тогда я, оказавшейся под рукой лопаткой для гриля, взял его и ударила один раз по руке”.

Позже Эрикас В. уточнил, что на самом деле он ударил лопаткой по руке около пяти раз.

По его словам, когда пострадавший закричал, что у него сильное кровотечение, он побежал искать аптечку.

“Я хотел перевязать ему руку, но мой друг схватил пластырь и начал гоняться за мной по двору”, — сказал Эрик В.

Мужчина признался, что во время конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения и пригрозил другу, что убьет его: “Я тебя убью, я тебя зарежу”. Правда, позже он извинился, говоря, что это были пустые слова — хоть и злились из-за разных взглядов на войну в Украине, но воевать со своим другом он не собирался.

Эрик В. рассказал в суде, что после этого вызвал для своего друга скорую помощь и предложил ему поехать, так как усадьба находится далеко, медики могли ее не заметить.

“Поскольку все происходило в темноте, я не видел, какие телесные повреждения ему были нанесены, но когда он сел в машину скорой помощи, я увидел, что телесные повреждения очень серьезные, у него сильно повреждена рука”, — заявил обвиняемый.

“Я не хотел причинять ему такую ​​боль, я хотел, чтобы он ушел”, — сказал Эрикас В.

В суде мужчина заявил, что очень сожалеет о своем поведении.

“Думаю, что возникший конфликт можно было решить по-другому, я очень негативно оцениваю свое поведение, жалею, что не контролировал себя тогда”, — сказал Эрик В., заметив, что навестил своего друга, которого знал по около 20 лет, на следующий день в больнице и извинился перед ним.

“Позже я позвонил ему и поинтересовался о его самочувствии, еще раз извинился, предложил встретиться, но он сказал, что все разговоры будут проходить через его бывшую жену”, — рассказал он.

По словам подсудимого, потерпевший до сих пор с ним не общается: “Мне кажется, он все еще злится”.

А злиться точно есть от чего — пострадавший ранее лишился кисти правой руки во время дорожно-транспортного происшествия, поэтому левая рука была ему жизненно необходима.

“Но это его не остановило”, — сказал мужчина.

Он признал, что конфликт с другом возник из-за разных взглядов на продолжающуюся войну в Украине, но представил несколько иные обстоятельства ранения.

“В это время я сидел за столом, когда он подошел к мангалу и взял металлический нож — когда он подошел ко мне, он начал им размахивать и сказал по-русски: “Я тебя убью, я тебя зарежу, — вспоминает потерпевший. - В тот момент я не думал, что Эрикас В. говорит серьезно, поэтому положил левую руку на стол и сказал ему, чтобы рубил. И он порезал мне руку не менее трех раз. Тогда я понял, что его намерения убить серьезны”.

По словам мужчины, позже у него диагностировали множественные раны левой руки, две раны на большом пальце и ладони, которые были защиты, переломы первой плюсневой кости, повреждение сухожилий большого пальца, множественные раны, от чего лечился в реанимационном отделении, а позже оперировался не только в Литве, но и за границей.

Суд, рассматривавший уголовное дело, возбужденное в отношении Эрикаса В., отметил, что, хотя подсудимый и пытался доказать, что он действовал в ситуации самообороны во время конфликта, собранные данные опровергают такие обстоятельства.

“Обвиняемый умышленно пять раз ударил потерпевшего по левой руке режущим предметом, понимая, что его действие причинит вред другому лицу, т.е. окажут влияние на здоровье потерпевшего, необходимо было предвидеть, что такие последствия могут возникнуть, судом в ходе судебного разбирательства не установлено, что обвиняемый причинил вред потерпевшему вследствие внезапного возбуждения из-за противоправного или крайне оскорбительного поведения потерпевшего или по неосторожности, - отметила в приговоре судья Аудра Крищюнене. - Установлено, что обвиняемый применял насилие по отношению к потерпевшему в случае взаимного конфликта. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог должным образом оценить ситуацию, возникшую между ними, в результате чего был нанесен вред здоровью потерпевшего”.

Суд обратил внимание на то, что Эрикас В. ударил потерпевшего 5 раз по левой руке: “Потерпевший имеет физические недостатки – у него нет правой руки”.

Кроме того, судья постановил, что угрозы убийством Эрикаса В. были реальными.

“Действительность угрозы доказывают обстоятельства, установленные по делу: насильственное поведение подсудимого по отношению к потерпевшему, которое не было неуместной шуткой, слова, прозвучавшие спонтанно, действия, аналогичные угрозе, но имеющие иной смысл, действия подсудимого, агрессивное поведение - он был в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках неустановленный режущий инструмент и угрожал убить потерпевшего, при этом реализуя это желание, выражавшееся в словах "Я тебя убью, я тебя зарежу" на понятном ему русском языке, и своими действиями - умышленным нанесением пятикратного удара ножом по левой руке потерпевшего - по мнению суда, потерпевший был напуган и испытал нервное напряжение, сильный испуг, физическую боль, и понимал действия подсудимого как реальную угрозу.

“Потерпевший воспринял угрозу как реальную опасность для своей жизни, - подчеркнула судья А. Крищюнене, - целью Эрикаса В. было вызвать у потерпевшего чувство страха и незащищенности”.

По версии суда, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вел себя агрессивно, вступил в словесный конфликт с потерпевшим, неадекватно отреагировал на спор, применил к потерпевшему насилие с режущим предметом в руке и угрожал убить его.

Оценив материалы дела, суд постановил приговорить Эрикаса В. к 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, на него возлагаются обязанности, которые должны изменить его поведение и дать ему возможность изменить свой образ жизни: “В целях исполнения цели наказания на обвиняемого возлагаются следующие обязанности: участвовать в программе коррекции поведения, не употреблять психоактивные вещества (в т.ч. алкоголь); продолжать работать, встать на учет в службе занятости”.

При этом потерпевший подал гражданский иск о возмещении морального вреда - 15 тысяч евро.

“У потерпевшего отсутствует правая рука, по указанной выше причине, когда подсудимый ранил левую руку потерпевшего, потерпевший, несомненно, испытывал большие неудобства, он также испытывал и другие негативные душевные переживания – тревогу и страх, чувство незащищенности”, - говорится в приговоре. Суд постановил, что теперь Эрикас В. должен будет заплатить своему бывшему другу 5 тысяч евро для возмещения ущерба.