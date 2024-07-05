2024.07.05 12:30

Из-за вируса в больницу Вильнюса доставлены 17 участников Праздника песни – в их числе 9 детей

 
Габриэле Гринкайте
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Участников Праздника песни „косит“ вирус. По данным представителей Сантаришкской клиники, 4 июля ночью и 5 июля утром в детское отделение скорой помощи привезли 17 участников Праздника песни, которые жаловались на боли в животе, рвоту и понос.

„Из 17 пациентов в 10:00 ч. в больнице остались 9. Некоторых еще осматривали, брали анализы. По имеющимся данным, пациенты – представители разных коллективов. Их состояние не является тяжелым или угрожающим жизни. В отделении для взрослых в праздники не наблюдается роста числа пациентов“, – сказала представитель организатора Праздника песни Юргита Юозайтите-Маркявичене.

Также отмечается, что ситуация не отличается от той, которая бывает во время других массовых мероприятий, во время которых бывают люди с подобным диагнозом или люди, получившие травмы.

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Сантаришкская клиника сотрудничает с Национальным центром общественного здравоохранения, наблюдает за ситуацией и готова к наплыву пациентов в эти дни“, – заметила Юозайтите-Маркявичене.

Первым об этом сообщил портал 15min.lt, в редакцию которого обратилась женщина и сказала, что многих участников Праздника песни тошнит, а некоторые были госпитализированы. По словам женщины, двое ее сыновей участвуют в празднике.

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