Из-за варварского разорения природы – обращение к прокурорам: просьба срочно принять меры

"Хочу информировать вас о том, что сейчас разоряют Айгельское культовое место, которое называют Святорогом (Молетский район), уникальный код в реестре ценностей – 5354. (…) Находящееся в этом месте кладбище сравняли с землей, могильные камни разбросаны по участку, холм срыт, смешаны культурные слои, копают траншеи", - информировала прокуратуру депутат Ширинскене.
По ее словам, этому месту нанесен огромный ущерб.
"Это место очень ценное в культурном смысле. Оно находится под охраной государства. Месту нанесен огромный ущерб. Прошу оценить, нет ли признаков нарушения 187 ст. УК ЛР и защитить общественный интерес, остановить разорение", - писала депутат.
Delfi представляет фотографии с места происшествия. Там не только меняют рельеф местности, но и пилят деревья, их сучья. Информация о нарушениях была передана в Департамент охраны окружающей среды. Начато расследование.
Специалисты департамента, проведя проверку на месте и начали расследование.
Советник министра охраны окружающей среды Виктория Виткаускайте сказала, что министерство об этом происшествии информировано, но от комментария воздерживается, поскольку этот вопрос должен комментировать Департамент культурного наследия (ДКН).
Сообщалось, что участок земли принадлежит Ругиле Крауялите-Ферхи. Она является главой малого товарищества Reskaneris.
Муниципалитет Молетского района указал, что не выдавал разрешение на проводимые на участке работы.
Представитель ДКН Ричардас Дедяла также сказал Delfi, что на участке есть нарушения. Для подобных работ надо получить разрешение ДКН, но ДКН никакие разрешения не выдавал. ДКН потребовал остановить работы, но они продолжаются.