Из-за варварского разорения природы – обращение к прокурорам: просьба срочно принять меры

"Хочу информировать вас о том, что сейчас разоряют Айгельское культовое место, которое называют Святорогом (Молетский район), уникальный код в реестре ценностей – 5354. (…) Находящееся в этом месте кладбище сравняли с землей, могильные камни разбросаны по участку, холм срыт, смешаны культурные слои, копают траншеи", - информировала прокуратуру депутат Ширинскене.

По ее словам, этому месту нанесен огромный ущерб.

"Это место очень ценное в культурном смысле. Оно находится под охраной государства. Месту нанесен огромный ущерб. Прошу оценить, нет ли признаков нарушения 187 ст. УК ЛР и защитить общественный интерес, остановить разорение", - писала депутат.

Delfi представляет фотографии с места происшествия. Там не только меняют рельеф местности, но и пилят деревья, их сучья. Информация о нарушениях была передана в Департамент охраны окружающей среды. Начато расследование.

Специалисты департамента, проведя проверку на месте и начали расследование.