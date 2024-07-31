Из-за урагана в Вильнюсе не работали детские сады

Об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас.

По его данным, из-за урагана в понедельник в некоторых местах города не работали светофоры.

„Всего из-за оборванных проводов и поломок в сети не работало 17 светофоров. Сейчас не работают 4 из них. Общественный транспорт без проблем курсирует по улицам Вильнюса, за исключением автобусов 87 маршрута, которые из-за затопленной Старой укмергской дороги (под виадуком) сокращают путь до остановки „1-ои Букишкес“, – пишет Бенкунскас.

В записи сказано, что из-за неполадок с электричеством нарушена работа некоторых столичных насосных станций.