Из-за урагана в Литве без электричества остались более 160 000 потребителей

„По последним данным, насчитывается более 160 тыс. потребителей, у которых нарушено потребление электроэнергии. Значительно более 3 тыс. точек, где есть нарушения, это как воздушные линии, так и трансформаторные, высоковольтные линии“, - рассказала Elta представитель ESO Раса Юодкене.
По словам представителя ЕСО, в настоящее время без электричества остаются и некоторые жители, проживающие вокруг крупных городов.
„Есть места (в кольцевых муниципалитетах), где, например, из-за поломок крупных трансформаторных Litgrid вообще нет электричества“, - ответила представитель ЕСО на вопрос о том, прерывалось ли электроснабжение в муниципалитетах вокруг больших городов.
Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене сообщила, что до 8.00 час. понедельника пожарные получили около 400 звонков из-за поваленных деревьев или других последствий урагана.
Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в понедельник во многих районах пройдут дожди, в Восточной Литве – сильные. Местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный, 16-21, местами 22-27 м/с. Самая высокая температура 16-21 градус.
Во вторник – кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 13-18, днем 20-25 градусов.
В среду местами пройдут кратковременные дожди. Ночью местами туман. Ветер западный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью 10-15 градусов, на взморье 16-18 градусов, днем 21-26 градусов.