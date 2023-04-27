Из-за сужения улиц у вильнюсцев лопнуло терпение: неужели чиновники летают на вертолетах?

С редакцией Delfi связался водитель, который рассказал, что дорожные работы ведутся с осени, всех они уже измучили, но самая большая проблема - то, что раньше машины разъезжались на суженной улице, а сейчас практически ежедневно возникают аварийные ситуации.

"Я не могу понять, неужели господа из муниципалитета летают на вертолетах, поэтому не видят, какие абсурдные решения они принимают. Каждый день на ул. Т.Нарбуто у Vyno klubаs бывают какие-то недоразумения. Улица сужена настолько, что невозможно спокойно проехать, два автомобиля не могут разъехаться, цепляют друг друга зеркалами.

Еще один момент - рядом едет общественный транспорт, Либо водителю автобуса приходится тормозить, либо водителю автомобиля, иначе автобус "давит" машину. Если кто-то едет по первой полосе и смотрит, как не зацепить знаки, не замечает, что во второй полосе водителям некуда деваться. Вам кажется нормальным, когда машины могут ехать только в шахматном порядке?", – возмущался читатель.

"Обратите внимание на то, как там все делают. Якобы делают шире тротуар, но он ведет в никуда. Для тротуара оставлена широкая полоса, только беда в том, что пешеходная тропа находится не около дороги, а наверху склона, рядом с жилыми домами. Сделана глупость, но, конечно, если вы спросите, скажут, что все для того, чтобы было лучше, и неважно, что в результате формируются заторы, каких прежде не было", – писал читатель.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что о переменах на ул. Т.Нарбуто жителей информировали и заметил, что новый проект отвечает всем требованиям к дорогам такой категории.

"Вместо 4 полос у поворота на ул. Стирну останется 3, одна из них - поворот направо – по оценке специалистов, этого достаточно для обеспечения пропускной способности. При выезде с ул. Стирну формируется островок безопасности для отделения полосы ускорения, которая поможет влиться в поток на ул. Т.Нарбуто.

"На ул. Т.Нарбуто появится пешеходная дорожка и велодорожка, для безопасности людей на перекрестке ул. Т.Нарбуто и ул. Стумбру переделают переход в регулируемый светофором. Все полосы движения будут переделаны так, чтобы отвечали требованиям строительного регламента для улиц такой категории. После окончания работ, временных неудобств, с которыми сталкиваются водители, не останется", – сказал Грубинскас.