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Брат политика Рамунаса Карбаускиса Миндаугас Карбаускис сегодня в фейсбуке заявил, что уходит с занимаемого им поста в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского.
Карбаускис занимает пост художественного руководителя в театре им. Вл. Маяковского.
Он получал премию "Золотая маска" и в 2005 году его спектакль по роману Уильяма Фолкнера "Когда я умирала" был признан лучшим драматическим произведением малой формы.
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