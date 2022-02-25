Карбаускис занимает пост художественного руководителя в театре им. Вл. Маяковского.

Он получал премию "Золотая маска" и в 2005 году его спектакль по роману Уильяма Фолкнера "Когда я умирала" был признан лучшим драматическим произведением малой формы.