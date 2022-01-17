Из-за снегопада самолеты из Риги направляются в аэропорты Литвы

"По нашим данным, в определенный период самолеты из Риги направлялись в наши аэропорты из-за плохих погодных условий", - сказал BNS представитель Lietuvos oro uostai Тадас Василяускас.
По его словам, один самолет авиакомпании Air Baltic совершил посадку в Каунасе, в Вильнюс еще раньше сели два самолета Wizz Air и Air Baltic, также в него направлены еще два самолета Air Baltic из Дубая и Парижа.
Еще один самолет Air Baltic, летевший из Копенгагена в Ригу, был направлен в аэропорт Паланги.
По словам Василяускаса, погодные условия во всем региона очень переменчивые, однако сейчас самолеты могут садиться в аэропортах Литвы.
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