Из-за ситуации с COVID-19 в Китае в Вильнюсском аэропорту будут проверять сточные воды

Как сказал в четверг журналистам представитель Министерства здравоохранения Аудрюс Щепонавичюс, эти меры намечается применить после консультаций, прошедших на этой неделе на уровне Евросоюза.
"Это вопрос не дней, а, скорее, недель", — сказал директор Департамента общественного здравоохранения Минздрава, комментируя запланированные исследования в Вильнюсском аэропорту.
"Мы решаем, как это может быть реализовано", — добавил он.
Щепонавичюс также подчеркнул, что ЕС рекомендует туристам из Китая сдавать экспресс-тест на антиген и путешествовать только с отрицательным результатом.
Помимо прочего, Сообщество также рекомендовало странам продолжать свои исследования в области секвенирования. По данным Минздрава, в настоящее время в Литве исследуется около 3,5% заболеваний.
И все же директор Департамента общественного здравоохранения Минздрава подчеркнул, что туристов из Китая в Литве немного, их количество достигает 1,6 тыс. в год, а большинство жителей привиты или переболели.
Представитель Минздрава заявил, что возможные ограничения для европейцев "не обсуждались».
ЕС провел консультации о возможных ограничениях для путешественников из Китая после того, как в самой густонаселенной стране мира после ослабления строгих ограничений из-за вируса возросло число заболеваний COVID-19.
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