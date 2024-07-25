2024.07.25 15:06

Из-за сильного ненастья в Вильнюсском аэропорту не могли сесть самолеты

 
ru.DELFI.lt
Dėl audros Vilniaus oro uoste negalėjo leistis lėktuvai
Dėl audros Vilniaus oro uoste negalėjo leistis lėktuvai
ФОТО: Delfi fotomontažas

В обеденное время в Вильнюсе разразилась гроза, прошел ливневый дождь, местами осадки были сильными, а кое-где выпало лишь несколько капель дождя. Над городом кружили самолеты, которые не могли совершить посадку. В 13:40 ч. над Вильнюсом кружили 5 самолетов.

По данным Flightradar24.com дольше всего над Вильнюсом кружил самолет Ryanair из Милана, который должен был сесть в 12:25 ч. Сел он только в 13:47 ч.

Недалеко от Вильнюса кружил и самолет Ryanair из Барселоны, он сел с опозданием на 25 минут.

Сесть в Вильнюсе не мог и самолет WizzAir из Варшавы, и GetJet из Антальи, и Ryanair из Стокгольма, и AirBaltic из Амстердама.

Кроме того, опаздывают с вылетом и самолеты из Вильнюса. Некоторые рейсы отложили на несколько часов.

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