aA
Стихийный ливень не обошел и Таураге: город тонет в прямом смысле этого слова.
По данным "Погоды и климата в Литве", за несколько часов в Таураге выпало 64 мм осадков (месячная норма 87 мм).
Улицы города затоплены, транспорт не может ездить по дорогам.
В 10 ч. зона ливневых дождей была в Таураге, Тельшяй, в Шакяйском районе, она медленно шла в сторону востока, северо-востока.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Некоторые старые многоквартирные дома планируют снести, готовят необходимые законы
Жителей некоторых многоквартирных домов Литвы ждут...
Депутат обратился в прокуратуру из-за нескошенной травы на разделительных полосах в столице
Депутат парламентской фракции "Во имя Литвы " Лукас...
Министры: будет ли компенсация на газ и электричество в следующем году, станет известно осенью
Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что сейчас...
Новый порядок: два раза отказываешься от предложенной работы и лишаешься статуса безработного
1 июля 2022 года вступает в силу новый регламент системы...
Delfi – итоги недели: Ландсбергис, НАТО, Калининградский транзит и инфляция
В пятницу подведем итоги уходящей недели с литовским...