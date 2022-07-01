По данным "Погоды и климата в Литве", за несколько часов в Таураге выпало 64 мм осадков (месячная норма 87 мм).

Улицы города затоплены, транспорт не может ездить по дорогам.

Liūtis Tauragėje (Editos Stumbraitienės nuotr.)

В 10 ч. зона ливневых дождей была в Таураге, Тельшяй, в Шакяйском районе, она медленно шла в сторону востока, северо-востока.