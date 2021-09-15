"Ситуация под контролем, еще не приходилось думать от отказе от предоставления каких-то услуг. Сейчас в наших интересах сохранить эти услуги для других групп нуждающихся", – сказал Гурскис, заметив, что в Каунасе для ковидных больных выделили 50 коек и еще 6 - в реанимации.

"Всего в регионе у нас есть три комплекта в общей сложности на 178 коек с кислородом и 21 в реанимации", – сказал он, уточнив, что из 178 коек заняты 119, т.е. 67%.

Вторую неделю подряд растет число пациентов в реанимациях. Сейчас из 21 заняты 14 коек.

Гурскис подчеркну: все пациенты в реанимации и те, кто нуждается в подключении к ИВЛ - не были привиты.

"И привитые из-за коронавируса попадают в реанимацию, но им ИВЛ не требуется, достаточно мощной кислородной терапии, – сказал врач, прибавив, – Эти привитые в реанимацию попадают из-за хронических болезней, именно болезни осложняют течение вируса. Чаще всего это люди 70–80 лет. Основная масса больных в нашей больнице - 60–70-летние. Можно сказать, что в реанимации чаще всего оказываются 60-летние. Есть и 40-летние, и 50-летние, иногда 90-летние. Но основная группа - около 60 лет".

Гурскис сказал, что из более молодых людей попавших в реанимацию, ни один не был полностью здоров: "У них бывает масса патологий. Чаще всего это непривитые люди. Но во время этой волны в Каунасе очень молодых не было. Раньше были такие, которые молодые заболели и умерли, до этого были здоровыми. Но во время этой волны мы такого не наблюдаем. За небольшим исключением, молодых людей в реанимации не бывает. Недавно был один 35-летний, с синдромом Дауна, у него была масса хронических болезней. И, конечно, он не был привит".

Врач сказал, что чаще всего заболевают привитые, если у них диабет, почечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, астма, если люди после трансплантации.

Гурскис заметил, что в последнее время растет и количество смертей.

"Сейчас почти каждый день умирают по два человека, летом 1,5 месяца такого не было. Летальный исход обычно обусловлен либо почтенным возрастом, либо связанными с возрастом патологиями. Если умирает молодой человек, обычно речь идет о тяжелых патологиях, тогда вакцинация не помогает. Не было умерших совершенно здоровых и привитых", – сказал Гурскис.

На вопрос, меняется ли отношение к вакцинации заболевших непривитых людей и их родственников, врач сказал, что ситуации бывают разные: "Чаще, когда непривитый заболевает тяжелой формой и оказывается в реанимации, его позиция и позиция его близких начинает меняться. Они требуют другого лечения, больше внимания, хотят, чтобы их перевели в центральную больницу. Во время этой волны появились такие требования. Люди, по их мнению, хотят получить услугу получше, но на деле получают то же самое, поскольку всех больных лечат одинаково. Мы, конечно, помогаем таким людям, выполняем их требования, но лучше всего их защитила бы вакцинация".

Гурскис сказал, что при заражении штаммом "дельта" начало болезни бывает несколько иным.

"Оно не всегда похоже на грипп или на прежние формы COVID-19. Болезнь начинается с насморка, боли в горле, температуры, общего ухудшения самочувствия, могут быть боли в животе. Само начало больше напоминает обычную простуду, а не грипп. Но потом появляется поражение легких, течение болезни дальше мало чем отличается", – заметил врач.