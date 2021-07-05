О том, как вести себя этим летом путешественникам, журналисты говорили с профессорами Саулюсом Чаплинскасом и Альвидасом Лайшконисом.

По словам Чаплинскаса, то, что все страны считаются пораженными, означает начало новой гонки с вирусом.

"Дельта" распространяется быстрее других штаммов. Значит, пока будет среда для распространения, он будет распространяться. А для этого нужно немного – люди без иммунитета. Мало того, чем больше вирус распространяется, тем больше мутаций появляется.

"В мире иммунитет есть есть не у многих. Сейчас делают все, чтобы пресечь попадание вируса в страну. Важно также сделать так, чтобы вирус не распространялся в Литве. Там, где есть возможности распространения вируса, он будет распространяться и мутировать", – сказал Чаплинскас.

В бедных странах вакцины не хватает, а богатые, где есть вакцина, сталкиваются с другими проблемами: все желающие привились, а остальные не хотят. Главное, по словам собеседников, гарантировать вакцинацию двух групп общества – тех, для кого он представляет больше опасности и тех, кто много перемещается и может стать "супер"-распространителем. Последние могут заразить много людей.

"Осенью мы узнаем, кто выиграл в этой гонке. Ведь вирус распространяется не только воздушно-капельным путем, но и как аэрозоль. Если больной оставит в помещении вирус и уйдет, а туда придет человек без маски - он заразится. Этим опасны новые штаммы, они активно распространяются. Однако было бы ошибкой объявлять новый карантин и останавливать экономику.

У нас есть действенное оружие - вакцины. Если каждый из нас не позаботится о пенсионерах, родителях, дедушках и бабушках, они могут оказаться в больнице. Если не привьется молодежь, она будет активно распространять вирус, появятся новые очаги, один человек сможет заразить десятки и даже сотни людей", – предупредил собеседник.

Выход один - вакцина. Если общество не будет прививаться, не стоит надеяться на отсутствие очагов в будущем.

Пока эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается. Но многие страны шлют сигналы об опасности. Особенно нелегко в Великобритании. В последние недели там фиксируется все больше новых очагов. Есть опасения, что это новая волна, вызванная штаммом "дельта" и она не достигнет пика еще несколько недель. Это значит, что количество больных будет снижаться нескоро. По данным исследования, в Великобритании сейчас больше всего больных в группе 20–29-летних жителей.

По словам Чаплинскаса, не стоит надеяться, что в Литве ситуация будет лучше, чем в остальном мире, и штамм "дельта" обойдет Литву стороной.

"Если вы думаете, что своими убеждения вы отговорите вирус, то вы заблуждаетесь. Неважно, какие у вас убеждения, неважен здоровый образ жизни, якобы защищающий от вируса, неважно верите ли вы в вакцины, политику и др. Вирусам все равно, с клетками они говорят на языке молекулярного уровня. Мы видим, что часть людей этого не понимает. Так мы даем пространство для распространения вируса", – сказал собеседник.

Путешествие непривитых в наше время - чистейшей воды авантюризм. Привитые должны знать, что риск остается, но он меньше. И привитый и нет может привезти вирус в Литву, даже если не чувствует его. Поэтому надо сдавать тесты. Если человек хочет уехать, он должен тестироваться, а иногда и изолироваться, если риск был большим.

Когда появились вакцины, говорили о том, что надо привить хотя бы 70% населения, чтобы обуздать пандемию. К сожалению, сейчас появляется все больше штаммов, а с ними и информация о том, что 70% будет мало.

Как сказал Чаплинскас, 70% было бы достаточно, если бы вирус не изменился, а сейчас мутации распространяются быстрее.

"Сейчас надо привить 90% популяции, чтобы остановить пандемию. Пока это нереально ни в одной из стран мира. Значит, вирус не уничтожат, он будет распространяться. Чем больше людей переболеют или привьются, тем меньше людей будет попадать в больницу, тем быстрее люди смогут вернуться к обычной деятельности. Но не надо думать о новых карантинах. Надо готовиться к новым очагам, расправляться с ними на месте", – сказал профессор.

Инфектолог Лайшконис сказал, что повторное включение всех стран в список пораженных - нехороший знак для Литвы и всего мира. Он напомнил пример Великобритании, которая не успела снять карантин и продлила его из-за нового штамма.

"Ничто не закончилось. Путешественников очень много, в Литве тоже зафиксирован новый штамм. Привитые отчасти защищены, но не надо забывать, что у нас много непривитых. Как бы не разразился новый очаг раньше времени", – сказал Лайшконис.

По словам собеседников, все прогнозы - как гадание на кофейной гуще, точно никто ничего не может сказать. Но тестирование не повредит, как защита. Профессор подчеркнул – если бы привилось больше людей, не было бы такой опасности. Сейчас непривитые - двойная головная боль – не только риск заражения, но и путь к ухудшению ситуации, ведь через них приходит вирус.

"Путешественники рискуют. Желание путешествовать - это не желание поесть. Можно ограничить свои желания и путешествовать по Литве. Никогда не знаешь, что привезешь. Даже на олимпиаде спортсмены должны изолироваться. В этом году точно можно воздержаться от поездок. Страны постоянно меняют правила, поэтому люди просто могут где-то застрять", – сказал инфектолог.