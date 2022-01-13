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Пресс-секретарь Центра реестра Миндаугас Самкус подтвердил Delfi, что проблемы, возможно возникли из-за некачественного кода программы Microsoft.
"Из-за внедренного Microsoft в последние дни вероятно некачественного программного кода в четверг произошли сбои в системе Центра реестра. Специалисты ЦР в сфере ИТ делают все возможное, чтобы возобновить поставку услуг как можно быстрее", – сказано в сообщении.
Сейчас нельзя подключиться ни к системе самообслуживания, ни к сайтам, невозможно предоставить жителям услуги и в отделениях ЦР.
"Специалисты ЦР немедленно связались с представителями Microsoft в Литве и совместными усилиями пытаются решать проблему", – сказано в сообщении.
Услуга была недоступна с 12 до 15.30 ч. В 15.30 ч. работа системы была восстановлена.
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