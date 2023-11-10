Из-за роста заболеваемости инфекционными болезнями Сантаришкская клиника ограничивает посещение пациентов

В Facebook сказано, что такое решение принято из-за сильного распространения инфекционных заболеваний.
Клиника обратилась с просьбой к близким пациентов:
"Если вы чувствуете даже малейшие симптомы простуды, не навещайте находящихся в больнице близких, поскольку после такого визита может пострадать как ваш близкий, так и другие пациенты. То, что для здорового - легкое недомогание, для другого может обернуться критическим состоянием здоровья. Если у входа в отделение вы нашли маски - наденьте".
Оставить комментарий Читать комментарии