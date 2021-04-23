По словам главы группы по управлению ситуацией с COVID-19 в Каунасском регионе Вайдотаса Гурскиса, поток пациентов увеличился до 30 больных в сутки.
"Из 325 коек в стационарах заняты 268, значит занятость составляет 82%. В реанимации на данный момент заняты 22 койки из 42, здесь занятость составляет 53%", – заметил он.
В пятницу 25 дополнительных коек оборудуют в Пренайской больнице, плюс одну в реанимации, еще 30 появится в Каунасской больнице Литовского университета медицинских наук. Меняется возрастной состав пациентов больниц Каунасского региона.
"В стационары попадают все более молодые пациенты, – сказал Гурскис. – Например, в Каунасской больнице люди старше 65 лет составляют 54% пациентов (82 человека), 50–64 лет – 35% (53 пациента). Младше 50 лет - 11% (16 человек). В реанимации пока большая часть пациентов старше 65 лет. Такая же тенденция наблюдается и в других больницах региона", - сказал медик.
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