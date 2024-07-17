Из-за роста числа авиарейсов Вильнюсский и Каунасский аэропорты ищут работников

Летний сезон отличается ростом числа авиарейсов. Это приводит к росту числа пассажиров в несколько раз, поэтому, по словам представителя компании Асты Юренайте, чтобы обеспечить качество услуг нужно увеличивать штат сотрудников.

Предлагаемая работа подойдет не только заядлым любителям авиации, но и студентам во время летних каникул: „Сейчас мы ищем работников в Вильнюсе и в Каунасе“.