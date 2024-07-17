2024.07.17 08:18

Из-за роста числа авиарейсов Вильнюсский и Каунасский аэропорты ищут работников

 
Рома Мацияускайте
ru.DELFI.lt
Oro uostas
Oro uostas
ФОТО: Audrius Ivanauskas | Asmeninis archyvas

Из-за роста числа авиарейсов компании наземного обслуживания авиалайнеров и пассажиров ищут подкрепление, предлагают работникам почасовую оплату.

Компания Litcargus уже 30 лет занимается обслуживанием авиалайнеров.

Летний сезон отличается ростом числа авиарейсов. Это приводит к росту числа пассажиров в несколько раз, поэтому, по словам представителя компании Асты Юренайте, чтобы обеспечить качество услуг нужно увеличивать штат сотрудников.

Предлагаемая работа подойдет не только заядлым любителям авиации, но и студентам во время летних каникул: „Сейчас мы ищем работников в Вильнюсе и в Каунасе“.

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Litcargus ищет следующих работников:

1. Агент по обслуживанию отбывающих пассажиров (Вильнюс)

Зарплата 8,30-14,40 €/ч. „на бумаге“.

2. Работник на погрузке багажа (Вильнюс)

Зарплата 8,10-10,50 €/ч. „на бумаге“.

3. Работник на рампе (Вильнюс)

Зарплата 8,20-14,50 €/ч. „на бумаге“.

4. Работник на погрузке багажа (-a) (Каунас)

Зарплата: 7,67-8,99 €/ч. „на бумаге“.

5. Агент по обслуживанию пассажиров (Каунас)

Зарплата: 7,91-11 €/ч. „на бумаге“.

6. Уборщица в авиалайнерах (Вильнюс)

Зарплата: от 6,21 €/ч. „на бумаге“.

7. Водитель (Вильнюс)

Зарплата: 7,35-10,20 €/ч. „на бумаге“.

8. Механик (Вильнюс)

Зарплата: 1931-2320 €/в месяц „на бумаге“.

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