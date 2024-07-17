Из-за роста числа авиарейсов Вильнюсский и Каунасский аэропорты ищут работников

Компания Litcargus уже 30 лет занимается обслуживанием авиалайнеров.
Летний сезон отличается ростом числа авиарейсов. Это приводит к росту числа пассажиров в несколько раз, поэтому, по словам представителя компании Асты Юренайте, чтобы обеспечить качество услуг нужно увеличивать штат сотрудников.
Предлагаемая работа подойдет не только заядлым любителям авиации, но и студентам во время летних каникул: „Сейчас мы ищем работников в Вильнюсе и в Каунасе“.
Litcargus ищет следующих работников:
1. Агент по обслуживанию отбывающих пассажиров (Вильнюс)
Зарплата 8,30-14,40 €/ч. „на бумаге“.
2. Работник на погрузке багажа (Вильнюс)
Зарплата 8,10-10,50 €/ч. „на бумаге“.
3. Работник на рампе (Вильнюс)
Зарплата 8,20-14,50 €/ч. „на бумаге“.
4. Работник на погрузке багажа (-a) (Каунас)
Зарплата: 7,67-8,99 €/ч. „на бумаге“.
5. Агент по обслуживанию пассажиров (Каунас)
Зарплата: 7,91-11 €/ч. „на бумаге“.
6. Уборщица в авиалайнерах (Вильнюс)
Зарплата: от 6,21 €/ч. „на бумаге“.
7. Водитель (Вильнюс)
Зарплата: 7,35-10,20 €/ч. „на бумаге“.
8. Механик (Вильнюс)
Зарплата: 1931-2320 €/в месяц „на бумаге“.