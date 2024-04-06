Из-за религиозных мероприятий в выходные в Вильнюсе будет ограничено движение

 
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ФОТО: DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

6–7 апреля в Вильнюсе состоятся религиозные мероприятия, во время которых будет ограничено движение транспорта.

6 апреля (в субботу) с 21 до 22 ч. состоится религиозная процессия от Ворот Зари по ул. Диджёи, Вокечу и Доминикону до храма Милосердия Божьего (ул. Доминикону, 12). Во время процессии на этих улицах ненадолго будет остановлено движение транспорта.

7 апреля (в воскресенье) с 15 до 17 ч. состоится процессия Крестного пути от Кафедральной площади через Серейкишкский парк, по аллее Триспальвес, по ул. Арсенало, по мосту через Вильняле до Крестовой горы. Во время процессии на этих улицах ненадолго будет остановлено движение транспорта.

7 апреля (в воскресенье) с 7 до 20 ч. будет запрещено движение транспорта на участке ул. Доминикону от ул. Шв. Игното до ул. Университето.

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