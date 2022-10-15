Из-за рекордных цен потребление электроэнергии в Литве упало: некоторые включают только холодильник

В сентябре по сравнению с августом оптовая цена на электроэнергию в Литве снизилась на 25 процентов. Также было зафиксировано самое низкое потребление электроэнергии за последние четыре года.

"По сравнению с августом потребление электроэнергии в Литве снизилось примерно на 8 процентов: во-первых, наверное, в целом бизнес немного экономит, экономят электроэнергию и жители. А август был жарким — было много кондиционеров", — говорит Рокас Масюлис, генеральный директор Litgrid.

По его словам, экономия наблюдается во всех отраслях и это естественно: люди видят высокие цены на электроэнергию.

"Это положительно сказывается и на самих ценах на электроэнергию. Когда дело доходит до экономии, они находчивы, и я не сомневаюсь, что потребление из-за цен на электроэнергию продолжит несколько снижаться.

И в основном цена снизилась за счет ветрогенерации - мы входим в сезон, когда с октября по февраль у нас больше ветра", - пояснил он.

Некоторые жители, опрошенные LNK, говорят, что предприняли достаточно радикальные меры экономии: одна пожилая женщина говорит, что принципиально не включает никакие электроприборы и живет в полумраке. Она по-прежнему потребляет около 100 киловатт-часов в месяц по цене 24 цента за кВтч.

"Выключила микроволновку, чайник — все выключила, остался только холодильник. Все "на газу". И свет не включаю. Всем нам тяжело, не только мне", — сказала пожилая женщина, которая также поделилась решениями, как экономить воду.

Другая собеседница говорит, что она пока не так много экономит, но больше внимания уделяет потреблению электроэнергии, а платит за электроэнергию еще меньше.

"Хороший план - 18 центов. Мы, конечно, ограничили себя, отказались от подогрева пола в ванной, "змейка" есть. Сушкой пользуемся меньше", — говорит женщина.

Глава Litgrid Р. Масюлис говорит, что поведение людей действительно положительно влияет на цены.

"Теперь люди могут видеть, что пик потребления приходится на период с 8 до 12 часов и с 18 до 19. Если бы люди потребляли меньше, пики цен сравнялись бы, и общая цена немного снизилась бы.

Так что у этих высоких цен на электроэнергию, какими бы плохими они ни были, есть один положительный момент: люди начали думать об электричестве и о том, что его можно экономить. И это дает эффект", — говорит Р. Масюлис.

По его словам, важно сделать "домашнюю работу" и расширить мощности возобновляемой энергетики в стране. Он отмечает, что если производство ветровой энергии снизится, цена на электроэнергию снова вырастет, поэтому колебания неизбежны.

"Но, я думаю, что "ужасный" август больше не повторится, к тому же строится все больше возобновляемой энергетики, и работает она немного хаотично, стоит признать, чем дальше, тем больше мы будем видеть колебания цен.

В Литве мы постараемся установить больше батарей, то есть больше накопителей энергии, которые должны сгладить эти колебания цен", - сказал Р.Масюлис.