Из-за рекламы Вильнюса Артурас Зуокас обратился в Департамент госбезопасности

9 апреля бывший мэр столицы Артурас Зуокас из-за этой рекламы обратился в Департамент госбезопасности (ДГБ) и Национальный комитет безопасности и обороны, об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня я обратился в ДГБ и Национальный комитет безопасности и обороны с просьбой оценить новую "рекламу" мэра Вильнюса и Go Vilnius с точки зрения угрозы нацбезопасности.
Поскольку этот рекламный ролик в стиле "наша раша" может ввести в заблуждение кремлевское ГРУ и убедить в том, что в Вильнюсе осталась ДНК "нашей раши", это побудит российскую армию вторгнуться в Вильнюс в надежде на дружественную встречу. Такую же, на какую рассчитывал путин, начиная войну с Украиной в 2022 г. Поэтому ДГБ должен оценить, не является ли это "смелое средство" Бенкунскаса средством для привлечения российских военных в разбогатевший Вильнюс, а не для привлечения туристов из Лондона и Берлина?", – писал Зуокас.
Напомним, что цель подвергшегося критике ролика о Вильнюсе – шокировать и так обратить внимание зарубежных аудиторий. Об этом сказала глава агентства Go Vilnius Довиле Александравичене.
Агентство сообщает, что ассоциации с имиджем постсоветской страны отражены почти по всех исследованиях, проводимых Go Vilnius, а в 2022 г. "Путешествуй по Литве" провела опрос, который также показал, что Литва в Великобритании и Германии ассоциируется с понятиями "Россия" (10%), "Восточная Европа" (8%), "бедная и малоизвестная страна" (4% и 5%).