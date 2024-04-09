Из-за рекламы Вильнюса Артурас Зуокас обратился в Департамент госбезопасности

Поскольку этот рекламный ролик в стиле "наша раша" может ввести в заблуждение кремлевское ГРУ и убедить в том, что в Вильнюсе осталась ДНК "нашей раши", это побудит российскую армию вторгнуться в Вильнюс в надежде на дружественную встречу. Такую же, на какую рассчитывал путин, начиная войну с Украиной в 2022 г. Поэтому ДГБ должен оценить, не является ли это "смелое средство" Бенкунскаса средством для привлечения российских военных в разбогатевший Вильнюс, а не для привлечения туристов из Лондона и Берлина?", – писал Зуокас.