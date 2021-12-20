"Как раз сегодня мы обсудим, я представлю ситуацию, то, что происходит в других странах, в Литве. Сегодня не могу утверждать, что мы представим более жесткие ограничения, но все может быть. Как и во всем мире – 2–3 недели пика, который характеризуют быстрым ростом. Поскольку сейчас предрождественский период, несомненно, вакцинация действует лучше всего.
На этой неделе будем говорить о возможности еще более ранней ревакцинации и сознательности – расстояние, маски, отказ от некоторых мероприятий. Ведь та же Германия говорит, что карантина не будет, будет Рождество. Вот и мы посмотрим по обстоятельствам. Можем лишь сказать, что если сравнивать с пятницей, количество случаев растет", – сказала вице-министр.
Delfi напоминает, что многие страны перед Рождеством вводят более жесткие ограничения из-за штамма "омикрон".
Министр здравоохранения Арунас Дулькис на прошло неделе сказал о том, что на этой неделе правительство обсудит вопрос обязательной вакцинации работников отдельных секторов.
Билотене-Мотеюнене сказала, что обязательная вакцинация работников отдельных секторов должна вступить в силу с февраля 2022 года.
"Но все зависит от того, какие будут замечания, успеем ли мы, чтобы иммунитет был у значительного числа людей к вступлению нового порядка в силу", – сказала она.
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