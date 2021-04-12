Из-за проблем с производством Литва на минувшей неделе не получила партию вакцины AstraZeneca

Об этом в понедельник информировала BNS представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Айсте Шукста.
"Да, на минувшей неделе партия вакцин AstraZeneca не была доставлена в Литву. Как сообщили производители, по причинам неполадок в производстве, однако на этой неделе пока планируется доставить две партии вакцины", – сказала она.
В минувший вторник министр здравоохранения Арунас Дулькис сообщил, что в Литву должны быть доставлены 70 тыс. доз вакцины Pfizer и 15 тыс. доз вакцин AstraZeneca.
Более 74,8 тыс. доз вакцины Pfizer было доставлено в среду.
А. Шукста отметила, что на этой неделе Литва в целом должна получить около 25 тыс. доз вакцины AstraZeneca.
Как сообщала на прошлой неделе Financial Times, доставки вакцин AstraZeneca в Евросоюз, Исландию и Норвегию на минувшей неделе сократились на половину – с 2,6 млн до 1,3 млн доз.
По данным британского издания, производитель прибег к такой временной мере по причине "запаздывающих испытаний партии вакцины".
В целом Литва до сих пор получила 717 тыс. 245 доз различных вакцин, от коронавируса, все они доставлены в центры вакцинации. В целом использованы 669 тыс. 44 дозы.
В Литве ведется вакцинация препаратами производства Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
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