Из-за повышенного уровня загрязнения воздуха жителям Вильнюса рекомендуется ходить в масках

Вместе с жарой с юга в Вильнюс пришла и пыль – в воздухе увеличилось количество твердых частиц, что негативно сказывается на качестве воздуха.
По словам заведующей отделом по оценке качества воздуха Агентства по охране окружающей среды Вилмы Бимбайте, на данный момент качество воздуха по всей стране хорошее, однако в ближайшие дни загрязнение воздуха может повыситься.
"Из данных государственного мониторинга мы видим, что качество воздуха по всей стране пока хорошее, очень большого повышения концентрации загрязняющих частиц мы не наблюдаем. На данный момент концентрации средние и ниже, не думаю, что они превысят суточный предел", – сказала Бимбайте.
"Исходя из всех имеющихся у нас данных, вполне возможно, что завтра загрязнение с юга будет немного больше, чем сегодня", — добавляет она.
Однако специалист подчеркивает, что пока сложно прогнозировать, какой будет ситуация завтра или в ближайшие дни.
"Завтра и посмотрим, повысится ли эта концентрация. Соответственно, мы проинформируем об этом общественность через наши социальные сети", – говорит она.
Напомним, что информацию о качестве воздуха можно найти на сайте Агенства по охране окружающей среды и на платформе "Интеллектуальные легкие города" (Intelektualūs miesto plaučiai).