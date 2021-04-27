Из-за плохой эпидемиологической ситуации Вильнюс получит часть вакцин, предназначенных для других городов

Ведомство информировало об этом решении после того, как мэры нескольких самоуправлений сообщили, что по причине перераспределения вакцин столице в их самоуправлениях на этой неделе не удастся выполнить часть запланированных прививок.

По информации министерства, часть этого количества – 19,8 тыс. доз – ранее планировалось направить в другие самоуправления, однако в связи быстрым ростом количества госпитализируемых лиц и угрозой нехватки мест для больных COVID-19 в Вильнюсе, было принято решение перераспределить дозы вакцин из округов, где уровень заболевания ниже, и таким образом помочь солидарно столице, оказавшейся в "черной зоне".

"По причине перераспределения вакцин части лиц, которые зарегистрировались на прививку в других самоуправлениях придется немного подождать, в связи с чем министерство просит общественность о понимании в этот сложный период. Мы просим вильнюсцев вести себя особенно ответственно: воздержаться от необязательных контактов, соблюдать дистанции, носить маски, дезинфицировать руки, проветривать помещения. Вильнюс угрожающе приближается к декабрьскому сценарию", – говорится в сообщении.

Сейчас в Вильнюсском регионе заполнение палат для пациентов с COVID-19 превысила 85%.

Как утверждает Министерство здравоохранения, установленное количество вакцин, предназначенных для Алитуса, Алитусского района, Друскининкай, Электренай, Кайшядорского района, Каунаса, Лаздийского района, Мариямполе, Паневежиса, Шальчининскайкого , Ширвинтского , Швенченкого, Тракайского, Укрмергского, Варенского, Вильнюсского районов и Висагинаса, не меняются.