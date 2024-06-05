2024.06.05 07:20

Из-за перевозки крупногабаритного груза будут ограничения в Вильнюсском районе

 
Bezdonys
Bezdonys
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Муниципалитет Вильнюсского района сообщает, что с 23 ч. 5 июня до 4 ч. 6 июня с железнодорожной станции в Бездонисе к трансформаторной подстанции Нерес в Неменчине будут везти крупногабаритный груз, 5-6июня возможны временные ограничения движения на мосту через реку Бездоне, пишет портал madeinvilnius.lt.

С 19 ч. до 23 ч. 5 июня и с 2 до 4 ч. 6 июня будет закрыто движение на районной дороге 5220 через мост над рекой Бездоне.

В это время рекомендуется объезжать этот участок по указанной здесь схеме.

Еще один груз будут перевозить с 23 ч. 8 июня до 4 ч. 9 июня по следующему маршруту в Вильнюсском районе: по районной дороге Nr. 5206 - Бездонис (ул. Гележинкелё – ул. Кранто – ул. Пушу – ул. Юодеглю) – ул. Бальжё – Неменчинское шоссе – по дороге Nr. 102 – по дороге Nr. 108 (Неменчине) – ул. Кално – ул. Вилиёс – к трансформаторной подстанции Нерес в Неменчине. В это время на указанных дорогах возможны временные ограничения движения.

Муниципалитет Вильнюсского района приносит извинения за временные неудобства и просит жителей проявить понимание.

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