Из-за пандемии жители запустили свое здоровье, прогнозируют рост смертности на 15%

Количество онкобольных во время пандемии сократилось на 10%. Казалось бы, это хорошо, но врачи придерживаются иного мнения.

"На самом деле бывает больше запущенных случаев. Их количество выросло на 5%. Это означает ухудшение прогноза выздоровления", – сказала ВРИО главы Национального онкоинститута Соната Ярмалайте.

Меньше пациентов - это не снижение числа больных, а признак того, что во время пандемии люди реже ходили к врачам.

Ученые говорят, что во время пандемии лечение онкобольных было малодоступно. Согласно подсчетам, это приведет к увеличению смертности на 15%.

"В начале избегали контактных визитов, а рак удаленно не определяют. Кроме того, во время первого карантина не действовали программы по превенции рака", – сказала Ярмалайте.

Ежедневно онкологию в Литве находят у 50 человек. Ежегодно - у 18 000.

"Государство ежегодно выделяет около 20 млн. евро на превенцию. Пользуются этими услугами около половины тех, кто мог бы", – сказала консерватор Юргита Сеёнене.

В Литве действуют 4 программы. Чаще всего в них участвуют жители крупных городов. В районах дела обстоят хуже.

"Сельским жителям видимо сложно добраться до медучреждений, найти транспорт для этого", – заметила Ярмалайте.

Если рак находят на начальной стадии, то выживают 100% пациентов. Если болезнь запущена, то благоприятный прогноз бывает только в 30% случаев.

"Семейным врачам платят надбавки за то, что они напоминают жителям о таких программах, объясняют важность участия в них", - сказала депутат.

Мужчины в Литве чаще умирают от рака легких и простаты, а женщины - от рака груди.

С февраля в Литве в случае ранней диагностики рака груди государство оплачивает генетические исследования, которые очень важны. С их помощью можно подобрать наиболее подходящий способ лечения, объяснила заведующая генетической лаборатории Раса Сабаляускайте.

Раньше такое исследование могли позволить себе лишь десятки пациентов, поскольку стоило оно 2500 евро.

Врачи говорят, что многие женщины боятся идти к врачу, поскольку боятся услышать диагноз. Но врачи уверяют, что боязнь напрасная, если болезнь обнаружена на ранней стадии.

"Большая часть пациенток выздоравливает и живет много лет обычной жизнью", – сказала врач-химиотерапевт Моника Дробнене.

Сейчас в Литве есть больше 100 000 больных раком жителей (это население 4-го по величине города Литвы - Шяуляя).