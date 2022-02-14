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Из-за пандемии рассмотрение дела 13 января в Верховном суде Литвы (ВСЛ) переносится на март.
Из-за пандемии рассмотрение дела 13 января в Верховном суде переносится на март
© DELFI / Karolina Pansevič

Как говорится в распространенном ВСЛ в понедельник сообщении, такое решение принято из-за "ухудшения эпидемиологической ситуации".

Ранее планировалось начать рассмотрение жалоб еще в феврале.

Как сообщает суд, с учетом "объема дела, необходимости управлять потоками лиц и отведенной для них площадью, а также прогнозируемой продолжительностью заседаний, числом участников, отсутствия технической возможности организовывать заседания в онлайн-режиме" принято решение провести первое заседание в деле 2 марта.

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Для наблюдения в зал заседаний будут допущены только участники процесса. Зарегистрировавшиеся заранее представители СМИ и общественности смогут наблюдать за ходом процесса в помещениях суда в онлайн-режиме.

В деле получено 16 кассационных жалоб, из них принято и будет рассмотрено 13.

Адвокаты просят кассационный суд оправдать осужденных, отменить вынесенные им приговоры.

Пострадавшие и Генпрокуратура приговоры не обжаловали.

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 31 марта постановил удовлетворить часть жалоб по поводу прежнего решения Вильнюсского окружного суда и изменить наказания осужденным в деле Юрию Мелю и Геннадию Иванову, а также еще 14 осужденным.

Наказания двум осужденным были смягчены, остальным - ужесточены.

В этом деле приговор был вынесен 67 обвиняемым, они осуждены на сроки лишения свободы.

Большинство обвиняемых в этом деле осуждены заочно, потому что Россия и Беларусь отказались их выдать.

Солидарно с осужденных пострадавшему Робертасу Повилайтису присуждено 50 тыс. евро компенсации, Оне Повилайтене – 75 тыс. евро нематериального ущерба, Литовскому государству – 10,8 млн евро возмещения имущественного ущерба.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибли 14 человек, больше тысячи безоружных людей пострадали.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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