Из-за ошибки в системе компания ESO требовала у клиента сумму в 10 раз больше положенной

Семье не пришлось платить сверху. По словам представителя семьи из Клайпедского района Й.Г., если бы у них попросили заплатить 300 евро, а не почти 1000, они бы заплатили без споров.
"Мы пытались выяснить, откуда взялась сумма в 10 раз больше начальной, что это было? Недоразумение или попытка вытянуть больше денег?", - сказала женщина.
"Мы не могли понять, что происходит. Может, у ESO двойная система? Мы реновировали дом, в июле подали заявку на перенос счетчика на улицу и увеличение мощности. Заплатили больше 40 евро за заявление (за подготовку условий работ). Нам позвонил инженер ESO, сказал, что должны сделать мы, и что сделают они. Попросил заплатить почти 100 евро, прислал счет, мы заплатили", – рассказала Й.Г.
Через несколько дней ее муж А.Г., который подавал это заявление, получил от специалиста ESO И.С. такое электронное письмо: "Хотим вас информировать, что подрядчик, который будет выполнять работы, подсчитал их стоимость. Выяснилось, что он не сможет выполнить работы за сумму, указанную в предварительном договоре. После пересчета получается сумма 859,74 евро. Вы заплатили 97,96 евро, поэтому должны заплатить еще 761,78 евро".
Мужчина пытался выяснить, почему цена выросла почти в 10 раз., но ответа не было.
Й.Г. записалась на встречу с работниками ESO. Они ей не позвонили, поэтому она сама звонила, изложила всю ситуацию. Представитель ESO сказал ей, что они все оплатили, kaнадо ждать, когда выполнят работы.
Но вскоре опять позвонила та же И.С. и сказала, что надо заплатить почти 1000 евро. Тогда семье написала на сайте ESO жалобу на И.С. Им перезвонили из ESO и сказали, что они ничего не должны платить. Только через неделю им позвонила И.С. и извинилась, сказала, что ничего больше платить не надо, работы выполнят до 21 августа.
"11 августа утром снова звонок из ESO, нас спрашивают, собираемся ли мы платить эту сумму или нет. Мы ему снова все объясняем. В 16 ч. он перезвонил, извинился и сказал, что ничего платить не надо.
14 августа в 11.30 ч. снова звонит уже другой работник ESO Р.С. и говорит, что надо платить. Мы ей снова все объясняем, она обещает уточнить информацию и перезвонить. Позвонила через неделю. Каждый раз звонили новые работники. Я так и не поняла, почему нашим заявлением занималось столько разных людей" – сказала Й.Г.
23 августа A.Г. получил эл. письмо: "<...> услугу подключения к сетям вам предоставили 21 августа. Отмечаем, что окончательный счет-фактуру пришлем не позднее, чем в течение 5 рабочих дней, когда будут завершены работы и согласованы действия ESO и подрядчика".
"Поскольку мне было непонятно, к чему нас подключили, я позвонила в ESO. Мне сказали, что это значит, что увеличили мощность. На вопрос, почему не перенесен счетчик, работница компании удивилась, сказав, что обычно это делают вместе. Она зарегистрировала проблему. С нами связалась работница Р.С. и сказала, что счетчик не перенесли, поскольку мы не заплатили положенную сумму - 900 евро. Я снова объяснила ситуацию.
Сказала, что хочу получить письменный ответ, с подробной сметой, чтобы понять, почему перенос счетчика стоит 900 евро, ведь мощность нам уже повысили. Сказала, что мы хотим получить ясный счет, а не предварительный, чтобы знать, можем ли позволить себе заплатить такие деньги. В тот же день Р.С. перезвонила, извинилась, сказала, что это ошибка в системе, что подрядчик подтвердил - мы не должны ничего платить, а работы выполнят до 29 августа, ничего больше платить не придется, она сделала в системе дополнительные пометки. На почту мужа пришли объяснения и извинения за неудобства. Через несколько дней после последнего письма ESO приехал электрик и перенес счетчик", – рассказала Й.Г.
ESO объяснил, что в системе появилась ошибка из-за того, что сначала была подана заявка на перенос счетчика, а потом - на повышение мощности. Из-за изменения типа заявки в системе произошла ошибка и стоимость работ подсчитана по другой формуле. Так по ошибке клиента просили доплатить за работы. Когда заметили ошибку в системе, об этом информировали клиента, сказали, что ничего доплачивать не надо.