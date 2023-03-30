В ходе исследования выяснилось, что риск вреда, который может быть нанесен фолкодином части пациентов больше, чем польза, поэтому было решено остановить регистрацию этих препаратов во всех странах ЕС.

В Литве с фолкодином зарегистрированы два препарата:

– сироп Hexapneumine Adults 6 мг/0,6 мг/10 мг/5 мг, действующие вещества фолкодин/хлорфенамин/биклотимол, зарегистрирован Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI, Nr. LT/1/2000/2823;

– сироп Hexapneumine Children 5 мг/0,5 мг/7,5 мг/5 мг, действующие вещества фолкодин/хлорфенаминамалеат/биклотимол, зарегистрирован Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI, Nr. LT/1/2000/2656.

Эти препараты не поступают на литовский рынок с 2018 года.