2024.04.23 13:04

Из-за очередей у отделения Regitrа стоят километровые заторы

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Водители сообщают, что 23 апреля на столичной ул. Лентварё в обеденное время из-за очередей около отделения компания Regitrа, образовались заторы, заторы стоят и на соседней ул. Киртиму. Водители утверждают, что заторы начинаются за рынком Гарюнай, не доезжая до ул. Лентварё, а около отделения Regitrа сложно разъехаться – автомобили, грузовики, общественный транспорт ездят даже по островку безопасности.

Водитель позвонил в Delfi и спросил, что происходит, откуда такие заторы?

"Начиная от здания Regitrа, стоят автомобили, тягачи, все стоят у обочины, затор тянется до виадука. Повернуть на ул. Лентварё сложно, а потом непросто разъехаться с едущими навстречу машинами. Все заезжают на островок безопасности, даже общественный транспорт, иначе мимо тягачей не проехать. Какой-то балаган", – сказал читатель.

Ситуацию зафиксировал фотограф редакции Delfi.

Пресс-секретарь Regitrа Лукас Восилюс сказал, что никаких сбоев или недоразумений нет, а работники отделения сказали, что это обычная ситуация после выходных.

"Никаких сбоев не было, информации о проблемах тоже не было. Так совпало, что около отделения собралось больше тягачей, они заблокировали улицу. Мы рассмотрим этот вопрос, обычно мы просим такой транспорт не пригонять к отделениям, а вызывать наших работников на место, где он стоит, но, похоже, на этот раз большинство решило не использовать такую возможность и сами приехали к отделению", – сказал Восилюс.

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