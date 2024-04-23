Из-за очередей у отделения Regitrа стоят километровые заторы

"Начиная от здания Regitrа, стоят автомобили, тягачи, все стоят у обочины, затор тянется до виадука. Повернуть на ул. Лентварё сложно, а потом непросто разъехаться с едущими навстречу машинами. Все заезжают на островок безопасности, даже общественный транспорт, иначе мимо тягачей не проехать. Какой-то балаган", – сказал читатель.

"Никаких сбоев не было, информации о проблемах тоже не было. Так совпало, что около отделения собралось больше тягачей, они заблокировали улицу. Мы рассмотрим этот вопрос, обычно мы просим такой транспорт не пригонять к отделениям, а вызывать наших работников на место, где он стоит, но, похоже, на этот раз большинство решило не использовать такую возможность и сами приехали к отделению", – сказал Восилюс.