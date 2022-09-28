Из-за объявленной в РФ мобилизации ни один россиянин не обратился за убежищем в Литве

"С момента объявления мобилизации в России в Департамент миграции поступило три просьбы о предоставлении убежища от граждан России, но эти просьбы не связаны с мобилизацией и поданы лицами, имеющими право находиться в Литве", - говорится в сообщении МВД.
МВД указало, что исключительно на основании того, что человек не хочет идти на начатую Россией войну, убежище в Литве получить нельзя.
"Решение о предоставлении убежища должно быть основано на угрозе преследования, связанной с отказом от несения военной службы или страхом совершения военных преступлений", — говорится в сообщении.
Согласно пресс-релизу, для доказательства угрозы недостаточно будет просто предъявить полученную повестку на военную службу.
Также указано, что убежище в Литве будет предоставлено только в том случае, если лицо не представляет серьезной угрозы безопасности Литовского государства.
По данным министерства, с начала года 125 граждан России подали прошения о предоставлении убежища в Литве. В прошлом году таких обращений было 132.
На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. По его словам, призыв распространяется на резервистов, в первую очередь с опытом военной службы. Россия рассчитывает мобилизовать около 300 тыс. человек. В этой связи увеличилось количество выезжающих за границу российских граждан.
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