Из-за обильного снега коммунальщики не могут вовремя вывезти мусор

Большим мусоровозам сложно проехать и маневрировать в заваленных снегом дворах и на узких улицах, местами мусоровозы не могут заехать на скользкие горки.

"В понедельник только в Вильнюсе не смогли вывезти мусор из 200 контейнеров, похожая ситуация наблюдается по всей Литве. Не почищены и площадки около контейнеров, и дворы, мусоровозы увязают в сугробах. В садоводческих товариществах, в районах индивидуальных домов жители сами должны заботиться о чистке дороги, но сейчас трудно найти, кто может предоставить такую услугу, поэтому не вывозят и мусор в кварталах индивидуальных домов", – сказал представитель компании Ecoservice Андрюс Пуплесис.

Если вы живете в своем доме, и ваш мусор не вывезли, оставьте контейнер за воротами, новый мусор складывайте в большие пакеты, ставьте их рядом с контейнером – их тоже заберут.

Мусор планируется вывезти в следующий приезд по графику.

Сильный снег сковал всю Литву, поэтому жителей просят организовывать совместные работы по чистке подъездов к контейнерам и дворов, благодаря этому коммунальные службы смогут вывезти мусор быстрее.