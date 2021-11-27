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После обнаружения в Южно-Африканской Республике (ЮАР) нового штамма коронавируса всем прибывающим из этой страны и соседних с нею стран придется изолироваться и делать два теста, говорит вице-министр здравоохранения Аушра Билотене-Мотеюнене.
Из-за нового штамма прибывающим из ЮАР нужно будет изолироваться и делать тесты
© AFP / Scanpix

"Прибывшим из этих государств лица, неважно, переболели они или вакцинированы, необходимо иметь тест. Им полагается изоляция, тестирование на третий и седьмой день", – сказала она в пятницу журналистам.

Первый пациент, инфицированный B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване. Им оказался гражданин ЮАР. Наибольшее число людей, инфицированных новым вариантом, находятся в ЮАР - 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один - в Гонконге.

Исследования варианта B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях, но ученые уже установили, что он обладает 50 мутациями. "Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", - заявил вирусолог Тулио де Оливейра.

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