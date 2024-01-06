Из-за нового порядка жители Вильнюса стоят в очередях

Похоже, новый порядок доставил жителям немало хлопот. В редакцию Delfi обратилась жительница микрорайона Шешкине, которая прислала фото со страницы жителей района в социальной сети Facebook. На фото видны очереди за оранжевыми пакетами.
Читательница интересовалась, нормально ли, что люди стоят на таком морозе в больших очередях.
Очереди за пакетами в одном из магазинов запечатлел и фотограф портала Delfi. Там люди стояли внутри магазина.
Редакция обратилась за комментарием к представителю муниципалитета Габриэлюсу Грубинскасу. Он сказал, что муниципалитет рад, что жители так интересуются новшеством.
"По нашей оценке, это показывает, что жители сознательны и заинтересованы в сортировке. Муниципалитет прилагает все усилия для того, чтобы жителям было удобно получить необходимые средства - пакеты и емкости.
С 11 декабря получить их можно было в муниципалитете и староствах, на площадках для крупногабаритного мусора, а с Нового года организуют мобильные команды, которые раздают средства в местах большого скопления людей около магазинов.
Мобильные команды в каждом из мест работают не меньше 3 ч., график составлен так, чтобы в течение двух недель команда хотя бы раз посетила 21 староство столицы. Эти средства будут раздавать весь год", – сказал Грубинскас.
Он сказал, что на данный момент уже раздали 33 000 комплектов для сортировки (больше 10%).