Из-за нового порядка жители Вильнюса стоят в очередях

Похоже, новый порядок доставил жителям немало хлопот. В редакцию Delfi обратилась жительница микрорайона Шешкине, которая прислала фото со страницы жителей района в социальной сети Facebook. На фото видны очереди за оранжевыми пакетами.

Читательница интересовалась, нормально ли, что люди стоят на таком морозе в больших очередях.

Очереди за пакетами в одном из магазинов запечатлел и фотограф портала Delfi. Там люди стояли внутри магазина.

Редакция обратилась за комментарием к представителю муниципалитета Габриэлюсу Грубинскасу. Он сказал, что муниципалитет рад, что жители так интересуются новшеством.

"По нашей оценке, это показывает, что жители сознательны и заинтересованы в сортировке. Муниципалитет прилагает все усилия для того, чтобы жителям было удобно получить необходимые средства - пакеты и емкости.