"Поскольку уже успели написать об этом порталы, подтверждаю, что к нам сегодня приезжали саперы, проверявшие неясную посылку. Меня предупредили, чтобы я не открывала никакие конверты и посылки, если я их не заказывала. Тем более, если на них нет никаких данных об отправителе, никаких опознавательных знаков", – писала Анушаускене.
Она сказала, что открыв посылку, увидела проволочки, поэтому не стала рисковать.
"Сначала я подумала, что это муж прислал открытку, я их получаю из каждой его командировки, но, открыв, увидела какие-то проволочки, рисковать не стала... Мало ли что, ведь такое положение. И сотрудник "Арас" сказал, что я все сделала правильно. Давайте все будем в безопасности", – писала Анушаускене.
Первым об этом 14 апреля сообщил портал 15min.lt. По данным портала, спецслужбы были подняты на ноги в полдень, на месте происшествия был введен план "Щит".
Саперы выяснили, что внутри посылки были картинки, а проволочки нужны для их развешивания, вскоре выяснилось, что посылку министр заказал сам.
План "Щит" был отменен.
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