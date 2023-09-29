Из-за несвоевременно установленного диагноза Центральная поликлиника выплатит пациентке компенсацию в размере 20 000 евро

Апелляционный суд указал, что пациентка обратилась к врачу Центральной поликлиники с жалобой на ухудшение слуха (хуже стала слышать одним ухом), однако врач, оценив ее состояние и проверив анализы, никакой патологии не установила. Через два года пациентка снова обратилась в поликлинику, ее послали к тому же врачу, женщина потребовала, чтобы врач дала ей направление в Сантаришкскую консультационную поликлинику.

В Консультационной поликлинике врачи установили, что в правом ухе у пациентки нарушена система распознавания звуков, ухудшение слуха, а после назначения магнитного резонанса выявили наличие доброкачественной опухоли, которую вырезали в Сантаришкской больнице.

Коллегия судей Апелляционного суда не подтвердила позицию суда низшей инстанции, который указал, что пациентка получила положенные услуги в Центральной поликлинике. Выводы назначенной экспертизы показали, что действия врача поликлиники не отвечали стандартам профессионального и внимательного оказания услуг.