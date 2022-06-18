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ПС "Услуги сообщения" информирует, что из-за нехватки водителей меняется расписание некоторых автобусов и троллейбусов, пишет madeinvilnius.lt
Из-за нехватки водителей меняется расписание общественного транспорта
© Saulius Žiūra

"Если вы планируете поездку на общественном транспорте, рекомендуем сначала проверить обновленное расписание на сайте judu.lt или в приложении m.Ticket", – сказано в сообщении компании.

Маршруты, на которых меняется расписание:

Скорые автобусы: 1G, 2G, 3G, 4G, 5G
Автобусы: 5, 10, 12, 13, 21, 30, 33, 38, 40, 46, 49, 53, 54, 59, 73, 75 89
Троллейбусы: 3, 7, 9, 16, 19

На странице ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт" в фейсбуке размещено объявление о свободных вакансиях для водителей. Указано, что предлагают зарплату в размере 1550-1850 евро ("на бумаге"). Также сообщается, что зарплату пересматривают через 3 месяца, а потом через год.

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