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С тем, чтобы сократить число выбирающих русский язык как второй иностранный в школах Литвы на фоне нехватки учителей других языков, Минобразования предложит организовать дистанционное обучение языкам Европейского Союза (ЕС).
Из-за нехватки учителей языков ЕС министерство предлагает удаленное обучение
© Organizatorių nuotr.

По словам министра образования, науки и спорта Юргиты Шюгждинене, цель состоит в том, чтобы в течение пяти лет русский язык в качестве второго иностранного выбирали бы не 70% школьников страны, как сейчас, а до 30%.

По словам Шюгждинене, уже сегодня можно было бы увеличить преподавание немецкого и французского языков, поскольку некоторые преподаватели этих предметов работают неполный рабочий день.

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По ее словам, планируется способствовать переподготовке учителей русского языка, обещают создать для них возможность в течение пяти лет получить вторую квалификацию, будут выделяться стипендии для студентов, выбравших для изучения языки ЕС, будут организованы пробные укроки для родителей и детей.

По данным министерства, в этом учебном году в качестве второго иностранного самым популярным языком в школах оставался русский - его выбрали почти 15 тысяч учащихся шестого класса. Однако это на 10% меньше, чем в предыдущие годы.

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