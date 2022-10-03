Из-за нехватки работников в патрульным в Литве помогают добровольцы

Этим летом полицейские комиссариаты Вильнюсского, Каунасского, Клайпедского, Паневежского и Шяуляйского уездов - начали проводить реформу, в ходе которой после упразднения нескольких отделов было создано Управление по реагированию.

Цель реорганизации – устранение дублирования функций, повышение универсальности сотрудников, стремление к более качественному обслуживанию жителей. Как сообщалось ранее, желательно, чтобы экипаж полиции, прибывающий в случае несложных происшествий, мог оценить обстоятельства происшествия, официально зафиксировать и решить спор или проблему от начала до конца без необходимости привлечения дополнительных сотрудников, сообщает LRT.

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Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда завершил эту реформу 1 июня. Сообщалось, что после создания Управления по реагированию около 60 сотрудников покинули полицейские участки.

Временный руководитель столичного комиссариата Миндаугас Стравинскас подтвердил, что указанное число уволившихся еще увеличилось. По его словам, в настоящее время комиссариату не хватает более 20% сотрудников, то есть более 400 полицейских. Нехватка сотрудников в Управлении по реагированию превышает 30%, не хватает в целом около 100 человек.

По словам главы Профсоюза полиции Литвы Ромы Катинене, профсоюз предупредил руководство полиции, что главные комиссариаты полиции уездов, особенно Вильнюса и Каунаса, могут столкнуться с нехваткой кадров и значительно возросшей нагрузкой после реформы.

Сейчас, по ее словам, в попытке компенсировать нехватку работников существует практика, когда второго полицейского в экипаже стали заменять помощником полиции или стрелком. Это активно практикуется в Вильнюсском уезде.

"Я считаю, что об этом необходимо говорить громко вслух, пока не произошли какие-либо болезненные события", - сказала Катинене.

Помощь стрелков запрашивается в определенных случаях, например, при поиске пропавших без вести или проведении контрольных мероприятий в отдельных районах столицы.

Стравинскас признал, что после проведения реформы, после того как часть сотрудников уволилась из полицейских участков, нагрузка на оставшихся сотрудников полиции значительно увеличилась. После ухода из полиции около 25% работников, восстановить такую ​​потерю за несколько месяцев невозможно, на это потребуется время, сказал он.