Как сказала BNS в среду представитель Генеральной прокуратуры Рита Стундене, расследование проводится из-за незаконного пересечения госграницы.
"По самому факту начато досудебное расследование. (...) Расследование проводят сотрудник Варенского соединения Службы охраны госграницы Литвы, возглавляют досудебное расследование прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры", – сказала она.
Правоохрана проводит также более масштабное досудебное расследование об инцидентах и предположительно незаконных действиях на границе с Беларусью, однако пока принято решение проводить это расследование отдельно. В дальнейшем они могут быть объединены, информировала представитель прокуратуры.
Министерство внутренних дел во вторник сообщило, что Беларусь устроила провокацию, когда госграницу незаконно пересекли и на территории Литвы оказались 12 белорусских пограничников.
В Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. незаконных мигрантов. Большинство - из Ирака.
Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.
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