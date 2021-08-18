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Литовская правоохрана проводит досудебное расследование в связи с произошедшим во вторник инцидентом, когда на территорию Литвы зашли 12 сотрудников пограничной службы Беларуси.
Lietuvos ir Baltarusijos siena
Lietuvos ir Baltarusijos siena
© Wikipedia.org

Как сказала BNS в среду представитель Генеральной прокуратуры Рита Стундене, расследование проводится из-за незаконного пересечения госграницы.

"По самому факту начато досудебное расследование. (...) Расследование проводят сотрудник Варенского соединения Службы охраны госграницы Литвы, возглавляют досудебное расследование прокуроры Вильнюсской участковой прокуратуры", – сказала она.

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Правоохрана проводит также более масштабное досудебное расследование об инцидентах и предположительно незаконных действиях на границе с Беларусью, однако пока принято решение проводить это расследование отдельно. В дальнейшем они могут быть объединены, информировала представитель прокуратуры.

Министерство внутренних дел во вторник сообщило, что Беларусь устроила провокацию, когда госграницу незаконно пересекли и на территории Литвы оказались 12 белорусских пограничников.

В Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. незаконных мигрантов. Большинство - из Ирака.

Литва обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

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