Из-за нападения России на Украину Вильнюс отменяет торжества на Масленицу

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Во вторник в Вильнюсе были запланированы мероприятия по случаю Масленицы. Их отменили в связи с ситуацией в Украине, пишет Made in Vilnius.
"В знак солидарности с Украиной мы отменяем завтрашние мероприятия по случаю Масленицы в Вильнюсе, поскольку есть дела, которые больше чем все это заботят жителей", – сообщает муниципалитет.
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