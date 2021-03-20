Движение в парке ограничивают каждую весну, чтобы лягушки, направляющиеся к местам нереста, не гибли под колесами автомобилей.
Когда в парк не ездят автомобили, свободнее могут вздохнуть пешеходы и спортсмены.
Жителям рекомендуется оставлять автомобили на стоянках перед въездом в парк.
По-прежнему в парк смогут въезжать только автомобили работников ботанического сада, стадиона и обслуживающих парк компаний.
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