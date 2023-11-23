Из-за метели в Вильнюсе образовались заторы, некоторые улицы стали непроходимыми

 
общественный транспорт опаздывает почти на час
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В Литву, как и предупреждали синоптики, пришла метель. Выпал снег, а сильный ветер осложнил движение. Метель разыгралась с утра, во время утреннего пика на дорогах, поэтому в крупных городах на основных артериях образовались заторы. Заторы стояли и в Вильнюсе, и в Каунасе, по всей Литве посыпались ДТП.

По данным системы наблюдения за дорогами в Вильнюсе JUDU, около 8 ч. в столице образовалось 14 заторов. Самой сложной ситуация была на проспекте Пилайтес, на Молетском шоссе, на ул. Озо, Гележинё Вилко. На столичных улицах произошло 4 ДТП – на Гележинё Вилко, Мокслининку, Милдос и Павилёню.

В городе в 15 местах проводятся дорожные работы, в 10 местах ограничено движение.

В четверг около 10 ч. общественный транспорт в столице опаздывал на 50 мин., сообщает муниципальная компания "Услуги сообщения".

"Из-за плохих погодных условий и заторов общественный транспорт опаздывает на 50 минут", – сказано в сообщении.

Литовская дирекция автомобильных дорог указала, что в четверг утром из-за снега условия на дорогах всей Литвы были сложными. Местами на дорогах образовался слой снега толщиной 10 см.

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