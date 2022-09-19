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24 сентября, с 17 ч. в парке Вингис будет проходить мероприятие, во время которого ждут ограничения движения, изменится время курсирования общественного транспорта.
Из-за мероприятия в парке Вингис ждут ограничения движения
© DELFI / Josvydas Elinskas

Ограничения ждут с 14 ч. до 24 ч.

Будет ограничен въезд транспорта со стороны ул. М.-К.Чурлёнё и Гележинё Вилко до эстрады, а также со стороны ул. Бирутес (запрет не действует для тех, у кого будут специальные разрешения). Около въездов установят временные информирующие знаки. С 10 ч. 23 сентября на месте проведения мероприятия будут проходить подготовительные работы.

Изменения движения общественного транспорта

В субботу до 23.30 ч. будут курсировать следующие автобусы и троллейбусы:

Скорые автобусы: 1G, 2G, 3G, 6G;
Автобусы: 10, 22, 24, 29, 36, 53, 56;
Троллейбусы: 3, 4, 6, 7, 12, 17.

Измененные расписания можно будет увидеть с 20 сентября.

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