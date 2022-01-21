По этой причине как Литва, так и Польша с утра не впускает тягачи, дорожные службы из-за заторов не могут почистить дорогу, сообщила представитель Мариямпольской полиции Ева Шливинскене.

"По последним данным, Польша не впускает тягачи из Литвы. ни объясняют это сложными погодными условиями и условиями на дорогах. Литва также ограничила въезд тягачей на свою территорию. Можно сказать, что тягачи в обоих направлениях не могут перемещаться", – заметила представитель полиции.

По ее словам, положение осложнено еще и тем, что некоторые водители, объезжая затор, сформировали искусственную "третью" полосу, поэтому дорожные службы не могут почистить дороги.

"Это будет длиться минимум несколько часов. Полиция старается регулировать движение, но движение медленное", – подчеркнула Шливинскене.

Представители службы Kelių priežiūra информировали, что движение стоит на 55-километровом участке Via Baltica.

Водителям по мере возможности рекомендуют не ехать по этому участку дороги Via Baltica.

Ситуация на участке этой дороги между Мариямполе и Каунасом лучше. Движение там возобновили в полдень.

По словам Шливинскене, в пятницу утром там зафиксировали три ДТП и два технических ДТП.

"На участке от Сувалок до Каунаса зафиксированы три серьезных ДТП, из-за которых образовались заторы, в одном месте была перекрыта дорога", – сказала она.

По словам Шливинскене, в ДТП небольшие травмы получил гражданин Франции, а также один водитель тягача, обоим было назначено амбулаторное лечение.